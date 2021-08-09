***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
09.08.2021 23:40
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2021
Karar Sayısı
26
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketimizin 30.06.2021 Tarihine ilişkin finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
Beyan ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956607
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
18:058,6595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0212
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6621
En Düşük
8,5837
18:0510,1812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0200
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1812
En Düşük
10,1378
18:05480,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -8,11
|Açılış
|: 479,86
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|75,35
|1.595.634
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|CANTE
|11,99
|99.130.036
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.562.322
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.131.763
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.973.145
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|60.557.903
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|2.010.078
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,49
|31.551.144
|% -9,15
|
|DOBUR
|15,85
|1.232.707
|% -8,01
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% -0,38
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6468
|8,6595
|% 0,25
|
|Euro
|10,1438
|10,1812
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,9144
|11,9742
|% -0,01
|
|Frank
|9,3371
|9,3933
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2940
|2,3055
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-0,70
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-8,67
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,52
|0,00
|
|B. Petrol
|69,28
|69,28
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AGYO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 119, 466 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, SISE
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 45 kaybederek (% -0.19 ) 1, 266
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, BRYAT, RODRG, GENIL, DAGI, SNKRN, PENTA, CANTE, SELGD, EDATA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EDIP, ISGSY, FADE