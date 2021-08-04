Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

04.08.2021 18:26



***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.08.2021 tarihli  toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinde görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
03 Ağustos 2021 tarihli  Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yaparak, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
Denetim Komitesi: Güldem ATABAY (Başkan) ve Ersoy ÇOBAN(Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Ersoy ÇOBAN (Başkan), Ebru ÖZERDEN(Üye), Derya Nuray ŞAHİN(Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi: Güldem ATABAY  (Başkan) ve Ebru ÖZERDEN  (Üye)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954798


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.414
Değişim :  0,35% |  4,99
Açılış :  1.412  
Önceki Kapanış :  1.409  
En Yüksek
1.422 En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 2,97 60.311.577 % 10,00  
ISGSY 10,67 37.020.216 % 10,00  
SAYAS 26,20 26.312.455 % 9,99  
OZRDN 9,03 4.390.860 % 9,99  
PENTA 40,34 44.792.088 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4707 8,4777 % 0,87  
Euro 10,0292 10,0372 % 0,58  
Sterlin 11,7552 11,8142 % 0,85  
Frank 9,3095 9,3655 % 0,59  
Riyal 2,2535 2,2648 % 0,89  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.808 -3,18  
Altın Gr. 494 494 4,60  
Cumhuriyet 3.271 3.321 13,00  
Tam 3.252 3.334 8,79  
Yarım 1.572 1.613 4,25  
Çeyrek 788 806 2,12  
Gümüş.Ons 25,32 25,36 -0,19  
Gümüş Gr. 6,92 6,93 0,03  
B. Petrol 71,39 71,39 -1,02  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru