***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.08.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinde görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.03 Ağustos 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yaparak, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.Denetim Komitesi: Güldem ATABAY (Başkan) ve Ersoy ÇOBAN(Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi: Ersoy ÇOBAN (Başkan), Ebru ÖZERDEN(Üye), Derya Nuray ŞAHİN(Üye)Riskin Erken Saptanması Komitesi: Güldem ATABAY (Başkan) ve Ebru ÖZERDEN (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954798BIST