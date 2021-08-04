***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.08.2021 18:26
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.08.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinde görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
03 Ağustos 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yaparak, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
Denetim Komitesi: Güldem ATABAY (Başkan) ve Ersoy ÇOBAN(Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Ersoy ÇOBAN (Başkan), Ebru ÖZERDEN(Üye), Derya Nuray ŞAHİN(Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi: Güldem ATABAY (Başkan) ve Ebru ÖZERDEN (Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954798
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|ISGSY
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|SAYAS
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|OZRDN
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|PENTA
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|METUR
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|SNKRN
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|TKURU
|215,00
|3.487.249
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|KGYO
|8,32
|36.783.407
|% -5,45
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|SANFM
|21,50
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|THYAO
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|787.857.146
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|633.174.495
|% 1,31
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|KRDMD
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|575.500.955
|% 0,77
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|KOZAL
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|516.910.860
|% 1,24
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|GARAN
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|YKBNK
|2,45
|419.896.359
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|CEMAS
|1,37
|182.964.534
|% 3,01
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|AKBNK
|5,42
|633.174.495
|% 1,31
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|ODAS
|1,35
|121.186.290
|% 1,50
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4707
|8,4777
|% 0,87
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|Euro
|10,0292
|10,0372
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,7552
|11,8142
|% 0,85
|
|Frank
|9,3095
|9,3655
|% 0,59
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|Riyal
|2,2535
|2,2648
|% 0,89
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-3,18
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|Altın Gr.
|494
|494
|4,60
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|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
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|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
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|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
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|Çeyrek
|788
|806
|2,12
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|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|-0,19
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|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
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|B. Petrol
|71,39
|71,39
|-1,02
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