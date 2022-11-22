***OZSUB* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
22.11.2022 09:27
***OZSUB******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özsu Balık Üretim A.Ş.'nin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081512
BIST
10:164.632
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 62,02
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.643
En Düşük
4.567
10:1618,6296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6504
En Düşük
18,5797
10:1619,1067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0323
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,1434
En Düşük
19,0421
10:161.042,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.042,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler10:16
|IMASM
|169,40
|6.349.969
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|1.856.640
|% 10,00
|
|ALFAS
|94,10
|12.097.496
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,29
|2.540.159
|% 9,94
|
|SEYKM
|10,52
|47.353.100
|% 9,93
|
|SILVR
|17,34
|2.605.439
|% -9,97
|
|ERCB
|143,60
|4.091.061
|% -4,77
|
|SUMAS
|105,10
|124.964
|% -4,45
|
|BURVA
|39,26
|2.019.185
|% -4,24
|
|COSMO
|91,50
|3.312.910
|% -3,79
|
|SASA
|143,80
|1.718.025.198
|% 5,81
|
|HEKTS
|39,10
|1.158.078.121
|% 4,55
|
|EREGL
|38,74
|981.647.576
|% 2,76
|
|THYAO
|108,00
|809.869.430
|% 1,03
|
|TUPRS
|446,60
|646.212.231
|% 3,19
|
|EKGYO
|5,79
|358.434.348
|% 0,17
|
|KRDMD
|13,39
|489.270.745
|% 1,83
|
|YYAPI
|1,83
|64.738.858
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,37
|409.781.020
|% -0,35
|
|SKBNK
|2,45
|86.383.424
|% 0,00
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6215
|18,6296
|% 0,05
|
|Euro
|19,1012
|19,1067
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,9739
|22,0841
|% 0,15
|
|Frank
|19,3779
|19,4946
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% 0,06
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|2,88
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|1,95
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.976
|7.070
|-2,00
|
|Yarım
|3.393
|3.456
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.728
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,07
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,58
|12,60
|0,11
|
|B. Petrol
|87,62
|87,62
|0,17
|
Seans Raporu
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