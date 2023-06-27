***OZSUB* *ARASE* *HKTM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***OZSUB******ARASE******HKTM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ARASE, HKTM, OZSUB03.07.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaHIDROPAR HAREKET KONTROL HKTM 0,11 0,099OZSU BALIK OZSUB 0,049711 0,0447399Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaDOGU ARAS ENERJI ARASE 273,13432 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162642BIST