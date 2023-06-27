***OZSUB* *ARASE* *HKTM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
27.06.2023 12:08
***OZSUB******ARASE******HKTM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ARASE, HKTM, OZSUB
03.07.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
HIDROPAR HAREKET KONTROL HKTM 0,11 0,099
OZSU BALIK OZSUB 0,049711 0,0447399
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
DOGU ARAS ENERJI ARASE 273,13432 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162642
BIST