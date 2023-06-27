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***OZSUB* *ARASE* *HKTM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

27.06.2023 12:08
***OZSUB* *ARASE* *HKTM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***OZSUB******ARASE******HKTM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ARASE, HKTM, OZSUB

03.07.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
HIDROPAR HAREKET KONTROL HKTM 0,11 0,099
OZSU BALIK OZSUB 0,049711 0,0447399

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
DOGU ARAS ENERJI ARASE 273,13432 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162642


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 1.373,30 173.625.591 % 10,00  
ACSEL 78,70 34.380.579 % 9,99  
ALCAR 559,30 78.857.543 % 9,99  
MAKTK 4,74 152.385.862 % 9,98  
GARFA 42,10 8.459.761 % 9,98  
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Dolar 26,0120 26,0219 % 0,46  
Euro 28,5004 28,5176 % 0,73  
Sterlin 33,0458 33,2116 % 0,41  
Frank 29,0022 29,1769 % 0,44  
Riyal 6,9231 6,9578 % 0,29  
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Altın Ons 1.924 1.924 0,74  
Altın Gr. 1.609 1.609 3,48  
Cumhuriyet 10.687 10.849 337,00  
Tam 10.626 10.913 346,23  
Yarım 5.135 5.344 20,00  
Çeyrek 2.576 2.672 10,00  
Gümüş.Ons 22,87 22,90 0,10  
Gümüş Gr. 19,13 19,15 0,12  
B. Petrol 72,95 72,95 -1,40  
Seans Raporu 12:35
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