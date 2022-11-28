***OZSUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***OZSUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [OZSUB]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarÖzsu Balık payları, 29/11/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Katılım Tüm ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 60.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %33 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiOZSU BALIK XUTUM 29/11/2022OZSU BALIK XTUMY 29/11/2022OZSU BALIK XBANA 29/11/2022OZSU BALIK XHARZ 29/11/2022OZSU BALIK XUSIN 29/11/2022OZSU BALIK XKTUM 29/11/2022OZSU BALIK XSIZM 29/11/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082611BIST