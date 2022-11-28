***OZSUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
28.11.2022 16:40
***OZSUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Özsu Balık payları, 29/11/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Katılım Tüm ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 60.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %33 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
OZSU BALIK XUTUM 29/11/2022
OZSU BALIK XTUMY 29/11/2022
OZSU BALIK XBANA 29/11/2022
OZSU BALIK XHARZ 29/11/2022
OZSU BALIK XUSIN 29/11/2022
OZSU BALIK XKTUM 29/11/2022
OZSU BALIK XSIZM 29/11/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082611
BIST
17:004.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 82,86
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
17:0018,6187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0149
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
17:0019,4619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0553
|Açılış
|: 19,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
17:001.049,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,55
|Açılış
|: 1.049,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler17:00
|CEOEM
|16,50
|123.108.745
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.151.432
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.215.935
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.029.560
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|406.698.128
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,62
|255.825.023
|% -9,96
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,49
|54.075.593
|% -8,78
|
|IHAAS
|87,30
|66.617.399
|% -8,25
|
|MIATK
|129,00
|146.474.845
|% -8,12
|
|THYAO
|116,10
|8.640.138.058
|% 2,02
|
|PETKM
|18,21
|4.607.875.613
|% 4,96
|
|EREGL
|42,22
|4.211.284.554
|% 0,81
|
|ASELS
|48,80
|3.998.354.090
|% 1,24
|
|ISCTR
|10,55
|3.755.107.566
|% 2,93
|
|EKGYO
|6,99
|3.315.946.513
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,78
|1.268.468.867
|% 4,91
|
|ISCTR
|10,55
|3.755.107.566
|% 2,93
|
|YKBNK
|12,01
|3.620.268.740
|% 4,89
|
|VAKBN
|10,16
|2.690.105.354
|% 6,28
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6059
|18,6187
|% -0,08
|
|Euro
|19,4472
|19,4619
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,4087
|22,5211
|% -0,29
|
|Frank
|19,6527
|19,7711
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9379
|4,9627
|% -0,12
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-4,01
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|7.003
|7.109
|-6,00
|
|Tam
|7.010
|7.074
|-35,00
|
|Yarım
|3.400
|3.458
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.729
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,45
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,88
|0,01
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|-2,08
|
Seans Raporu
17:00
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-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 47 artarak (% 1.72 ) 5, 356
-
17:15XU100
Endeks 4, 956 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 97, 602.00 milyon TL de
-
17:15SEKUR
Yüzde 6.50 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 698, 157 adet işlem
-
17:14AVGYO
Yüzde 5.06 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 067, 325 adet işlem
-
17:13ANSGR
Yüzde 6.95 oranında artışla 16.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 220, 278 adet işlem