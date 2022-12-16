***OZSUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2022 10:35
***OZSUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZSUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087724
BIST
10:585.221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 32,20
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.201
10:5818,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6741
En Düşük
18,6099
10:5819,8521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0301
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9123
En Düşük
19,7888
10:581.065,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,36
|Açılış
|: 1.065,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler10:56
|ARASE
|255,20
|18.846.775
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|804.104
|% 9,99
|
|EGGUB
|108,50
|61.369.268
|% 9,98
|
|AYCES
|98,85
|3.867.506
|% 9,96
|
|RODRG
|33,82
|3.987.818
|% 9,95
|
|KUYAS
|22,68
|17.744.583
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|92.682.619
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.477.507
|% -9,82
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|PRKME
|26,00
|27.218.265
|% -7,14
|
|ENKAI
|27,42
|1.978.123.373
|% 7,03
|
|VAKBN
|11,91
|1.799.480.482
|% 3,84
|
|THYAO
|140,40
|1.455.702.949
|% 0,21
|
|HALKB
|13,84
|1.395.518.998
|% 6,87
|
|YKBNK
|11,95
|1.395.442.084
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,06
|1.350.021.934
|% 2,28
|
|SKBNK
|3,07
|468.314.214
|% 5,50
|
|VAKBN
|11,91
|1.799.480.482
|% 3,84
|
|YKBNK
|11,95
|1.395.442.084
|% 0,93
|
|HALKB
|13,84
|1.395.518.998
|% 6,87
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6485
|18,6552
|% 0,06
|
|Euro
|19,8389
|19,8499
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,6528
|22,7664
|% 0,08
|
|Frank
|20,0148
|20,1354
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9444
|4,9692
|% 0,03
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,55
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|1,57
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.212
|7.267
|9,00
|
|Yarım
|3.493
|3.553
|5,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.776
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,76
|13,77
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,03
|81,03
|-0,18
|
Seans Raporu
10:56
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