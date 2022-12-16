***OZSUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2022 15:05
***OZSUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZSUB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZSUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087943
BIST
15:015.222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 33,51
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:0118,6507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:0119,8432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:011.068,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.068,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:01
|ARASE
|255,20
|25.133.372
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.530.898
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.632.364.363
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.450.136
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|5.041.943
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|163.418.392
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.007.295
|% -9,82
|
|EUREN
|14,48
|778.800.678
|% -9,05
|
|KLNMA
|15,51
|312.265
|% -8,76
|
|VAKBN
|12,38
|4.709.759.085
|% 7,93
|
|THYAO
|140,90
|4.258.039.665
|% 0,57
|
|YKBNK
|12,04
|4.078.021.620
|% 1,69
|
|AKBNK
|19,16
|3.454.552.877
|% 3,57
|
|EKGYO
|8,15
|3.443.889.220
|% 3,43
|
|EKGYO
|8,15
|3.443.889.220
|% 3,43
|
|VAKBN
|12,38
|4.709.759.085
|% 7,93
|
|SKBNK
|3,18
|1.151.676.359
|% 9,28
|
|YKBNK
|12,04
|4.078.021.620
|% 1,69
|
|TSKB
|4,99
|1.220.029.441
|% 7,54
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6458
|18,6507
|% 0,04
|
|Euro
|19,8345
|19,8432
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,6655
|22,7792
|% 0,13
|
|Frank
|19,9802
|20,1006
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,02
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|5,16
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.070
|4,21
|
|Cumhuriyet
|7.192
|7.302
|24,00
|
|Tam
|7.230
|7.277
|19,00
|
|Yarım
|3.501
|3.558
|10,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,71
|13,73
|-0,12
|
|B. Petrol
|79,61
|79,61
|-1,60
|
Seans Raporu
15:01
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-
15:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 42 artarak (% 0.42 ) 5, 594
-
15:15XU100
Endeks 5, 221 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 72, 104.00 milyon TL de
-
15:15HATEK
Yüzde 7.72 oranında artışla 13.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 358, 811 adet işlem
-
15:14NETAS
Yüzde 4.35 oranında artışla 43.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 518, 105 adet işlem
-
15:13GSDDE
Yüzde 8.77 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 323, 334 adet işlem