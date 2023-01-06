***OZSUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:46
***OZSUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZSUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094854
BIST
11:225.138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 21,48
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
11:2218,7775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
11:2219,7803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0159
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7118
11:221.111,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.111,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler11:20
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|CEOEM
|25,34
|29.211.495
|% 7,01
|
|TETMT
|270,00
|2.198.515
|% 6,59
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|BFREN
|6.113,30
|173.016.026
|% 6,25
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|DNISI
|8,10
|3.564.523
|% -9,09
|
|DYOBY
|28,96
|74.403.387
|% -8,93
|
|EYGYO
|18,80
|180.160.042
|% -8,83
|
|SUMAS
|95,00
|270.560
|% -8,65
|
|THYAO
|137,00
|3.787.557.436
|% 1,33
|
|EREGL
|39,82
|2.939.535.543
|% -0,65
|
|ASELS
|59,30
|2.259.308.909
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,73
|1.693.381.556
|% 2,95
|
|KRDMD
|18,05
|1.530.858.820
|% 0,28
|
|EKGYO
|8,73
|1.693.381.556
|% 2,95
|
|YKBNK
|10,50
|1.021.456.173
|% 0,19
|
|KRDMD
|18,05
|1.530.858.820
|% 0,28
|
|EREGL
|39,82
|2.939.535.543
|% -0,65
|
|ISCTR
|11,58
|793.432.751
|% 2,03
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7767
|18,7806
|% 0,09
|
|Euro
|19,7480
|19,7651
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,3054
|22,4172
|% 0,08
|
|Frank
|19,9497
|20,0699
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9839
|5,0089
|% 0,14
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|6,06
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|4,84
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.545
|7.611
|23,00
|
|Yarım
|3.654
|3.720
|11,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.860
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|0,15
|
|B. Petrol
|78,60
|78,60
|-0,09
|