***OZSUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2023 10:42
***OZSUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZSUB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZSUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126618
BIST
15:104.917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -58,69
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.890
15:1019,0264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0217
|Açılış
|: 19,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
15:1020,5407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1926
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5446
En Düşük
20,3199
15:101.202,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -7,15
|Açılış
|: 1.202,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.197,57
BIST En Aktif Hisseler15:06
|AKFYE
|14,33
|3.072.968
|% 9,98
|
|BVSAN
|63,50
|476.255.667
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|102.513.572
|% 9,94
|
|ANELE
|5,87
|42.257.010
|% 9,93
|
|DENGE
|2,19
|61.735.361
|% 8,42
|
|AVOD
|2,92
|127.399.256
|% -8,75
|
|GLRYH
|8,50
|93.314.798
|% -8,70
|
|VANGD
|7,08
|12.000.533
|% -8,65
|
|SARKY
|31,54
|24.927.107
|% -8,47
|
|AKGRT
|2,66
|172.671.902
|% -8,28
|
|ASTOR
|61,50
|6.714.088.738
|% 5,22
|
|GOKNR
|25,40
|2.802.623.892
|% 7,81
|
|ISCTR
|13,95
|2.134.178.446
|% -0,36
|
|THYAO
|123,20
|2.042.202.512
|% -2,30
|
|KOZAL
|20,42
|1.937.419.170
|% -2,20
|
|ISCTR
|13,95
|2.134.178.446
|% -0,36
|
|EKGYO
|6,67
|819.166.253
|% -2,06
|
|ASTOR
|61,50
|6.714.088.738
|% 5,22
|
|GOKNR
|25,40
|2.802.623.892
|% 7,81
|
|METRO
|1,96
|189.594.005
|% 3,16
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0218
|19,0289
|% 0,13
|
|Euro
|20,5253
|20,5408
|% 0,95
|
|Sterlin
|23,2451
|23,3617
|% -0,12
|
|Frank
|20,5099
|20,6334
|% 0,64
|
|Riyal
|5,0481
|5,0734
|% 0,08
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-15,46
|
|Altın Gr.
|1.202
|1.202
|-7,19
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|0,00
|
|Tam
|8.117
|8.199
|-43,00
|
|Yarım
|3.979
|4.012
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.990
|2.006
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,74
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|0,90
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:21KRVGD
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 19.72 lira fiyatla işlem gören hissede 900, 819 adet işlem
-
15:20AZTEK
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 23.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 228, 213 adet işlem
-
15:19AKFGY
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 423, 201 adet işlem
-
15:18SMRTG
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 86.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 467, 055 adet işlem
-
15:17XU100
Endeks 4, 918 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 35, 212.00 milyon TL de