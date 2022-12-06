***OZSUB* *CEMAS* *IIS* *TEKTU* *HATEK* *INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
06.12.2022 09:15
***OZSUB******CEMAS******IIS******TEKTU******HATEK******INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CEMAS, HATEK, INDES, OZSUB, TEKTU]
İlgili Fonlar [IIS]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084582
BIST
10:544.958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,41
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
10:5418,6424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
10:5419,5878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0390
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
10:541.061,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.061,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler10:54
|BARMA
|122,10
|24.227.570
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|12.333.741
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|4.982.679
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|10.956.242
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|17.513.400
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|356.595.797
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|150.495.601
|% -9,98
|
|KONTR
|126,30
|136.738.615
|% -9,98
|
|MIATK
|105,70
|20.403.494
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,45
|3.348.290.480
|% 7,52
|
|EREGL
|43,18
|2.312.974.988
|% 1,74
|
|THYAO
|139,50
|2.269.619.324
|% 0,65
|
|ENKAI
|27,88
|1.401.050.053
|% 4,58
|
|ASELS
|50,55
|1.136.987.182
|% 1,55
|
|KRDMD
|17,45
|3.348.290.480
|% 7,52
|
|EKGYO
|7,27
|591.019.814
|% 0,00
|
|ADESE
|1,92
|155.094.962
|% 3,78
|
|TSKB
|4,06
|294.230.355
|% 1,25
|
|SKBNK
|2,68
|159.642.404
|% 0,37
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6368
|18,6424
|% 0,02
|
|Euro
|19,5763
|19,5878
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6728
|22,7865
|% 0,21
|
|Frank
|19,6730
|19,7915
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,00
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|5,15
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,63
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.124
|7.187
|19,00
|
|Yarım
|3.455
|3.514
|9,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,45
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,45
|0,13
|
|B. Petrol
|83,44
|83,44
|0,76
|