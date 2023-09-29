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***OZSUB* *CIMSA* *MTRKS* *TUPRS* *MERCN* *LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

29.09.2023 09:11
***OZSUB* *CIMSA* *MTRKS* *TUPRS* *MERCN* *LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Siste


***OZSUB******CIMSA******MTRKS******TUPRS******MERCN******LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [CIMSA, LKMNH, MERCN, MTRKS, OZSUB, TUPRS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

CIMSA.E %600 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 42,4 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) LKMNH.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2291666 TL Teorik Fiyat: 38,271 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MERCN.E %200 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 14,933 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MTRKS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3731343 TL Teorik Fiyat: 64,677 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) OZSUB.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0662814 TL Teorik Fiyat: 30,614 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TUPRS.E Pay Başına Brüt Temettü: 7,5254479 TL Teorik Fiyat: 156,475 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198056


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ISYAT 11,66 57.860.686 % 10,00  
ISKUR 3.795.000,00 3.795.000 % 10,00  
TARKM 407,50 196.835.549 % 9,99  
HATSN 39,98 889.867.271 % 9,96  
SMART 20,22 64.180.777 % 9,95  
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Dolar 27,4064 27,4616 % 0,54  
Euro 29,1255 29,1594 % 0,45  
Sterlin 33,5486 33,7169 % 0,69  
Frank 30,0779 30,2591 % 0,88  
Riyal 7,2998 7,3365 % 0,27  
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Altın Ons 1.872 1.872 7,44  
Altın Gr. 1.652 1.652 9,62  
Cumhuriyet 11.237 11.407 -33,00  
Tam 10.999 11.121 33,00  
Yarım 5.516 5.583 16,00  
Çeyrek 2.750 2.792 9,00  
Gümüş.Ons 23,04 23,07 0,43  
Gümüş Gr. 20,34 20,35 0,42  
B. Petrol 93,36 93,36 0,26  
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