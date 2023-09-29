***OZSUB* *CIMSA* *MTRKS* *TUPRS* *MERCN* *LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.09.2023 09:11
***OZSUB******CIMSA******MTRKS******TUPRS******MERCN******LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [CIMSA, LKMNH, MERCN, MTRKS, OZSUB, TUPRS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CIMSA.E %600 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 42,4 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) LKMNH.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2291666 TL Teorik Fiyat: 38,271 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MERCN.E %200 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 14,933 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MTRKS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3731343 TL Teorik Fiyat: 64,677 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) OZSUB.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0662814 TL Teorik Fiyat: 30,614 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TUPRS.E Pay Başına Brüt Temettü: 7,5254479 TL Teorik Fiyat: 156,475 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198056
BIST