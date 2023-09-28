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***OZSUB* *CIMSA* *MTRKS* *TUPRS* *MERCN* *LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

28.09.2023 16:49
***OZSUB* *CIMSA* *MTRKS* *TUPRS* *MERCN* *LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***OZSUB******CIMSA******MTRKS******TUPRS******MERCN******LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH, MTRKS, OZSUB, TUPRS, CIMSA, MERCN

29.09.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
LOKMAN HEKIM SAGLIK LKMNH 0,2291666 0,2062499
MATRIKS BILGI DAGITIM MTRKS 0,3731343 0,3358208
OZSU BALIK OZSUB 0,0662814 0,0596532
TUPRAS TUPRS 7,5254479 6,7729031

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
CIMSA CIMSA 600,00000 Kaydi Pay
MERCAN KIMYA MERCN 200,00000 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197897


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