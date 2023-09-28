***OZSUB* *CIMSA* *MTRKS* *TUPRS* *MERCN* *LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***OZSUB******CIMSA******MTRKS******TUPRS******MERCN******LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler LKMNH, MTRKS, OZSUB, TUPRS, CIMSA, MERCN29.09.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaLOKMAN HEKIM SAGLIK LKMNH 0,2291666 0,2062499MATRIKS BILGI DAGITIM MTRKS 0,3731343 0,3358208OZSU BALIK OZSUB 0,0662814 0,0596532TUPRAS TUPRS 7,5254479 6,7729031Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaCIMSA CIMSA 600,00000 Kaydi PayMERCAN KIMYA MERCN 200,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197897BIST