***OZSUB* *DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
22.11.2022 15:04
***OZSUB******DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özsu Balık Üretim A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081592
BIST
15:044.722
En Yüksek
|Değişim
|: 3,31%
|| 151,19
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.722
En Düşük
4.567
15:0418,6245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
15:0419,1261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0517
|Açılış
|: 19,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
15:041.046,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,65
|Açılış
|: 1.046,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler15:02
|MERKO
|7,48
|67.680.851
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|117.856.982
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|29.485.951
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.329.008
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|545.050
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|15.978.654
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|MZHLD
|157,00
|99.337.329
|% -7,32
|
|COSMO
|90,00
|2.178.929
|% -5,36
|
|THYAO
|107,80
|5.221.808.422
|% 0,84
|
|EREGL
|39,94
|5.003.944.483
|% 5,94
|
|SASA
|149,20
|4.496.870.939
|% 9,79
|
|HEKTS
|40,20
|4.018.621.689
|% 7,49
|
|KRDMD
|13,62
|3.306.975.711
|% 3,57
|
|EKGYO
|5,93
|2.738.242.613
|% 2,60
|
|KRDMD
|13,62
|3.306.975.711
|% 3,57
|
|YKBNK
|11,51
|2.592.683.191
|% 0,88
|
|PETKM
|16,03
|3.180.716.141
|% 4,84
|
|ISCTR
|9,96
|1.812.651.981
|% 2,15
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6199
|18,6233
|% 0,01
|
|Euro
|19,1139
|19,1244
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,0542
|22,1648
|% 0,51
|
|Frank
|19,4282
|19,5452
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9414
|4,9661
|% 0,04
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|8,47
|
|Altın Gr.
|1.046
|1.047
|5,83
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.104
|7,00
|
|Tam
|7.011
|7.080
|8,00
|
|Yarım
|3.405
|3.461
|4,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.730
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,29
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,76
|0,27
|
|B. Petrol
|88,67
|88,67
|1,22
|
Seans Raporu
15:02
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