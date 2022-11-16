***OZSUB* *GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
16.11.2022 20:26
***OZSUB******GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [OZSUB]
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özsu Balık Üretim A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin eki olan Şirketin 2019, 2020 ve 2021 yıllık hesap dönemleri ile 30.06.2022 tarihinde sona eren ara döneme ait Finansal Tablolara ilişkin Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Özel Bağımsız Denetim Raporu ve sorumluluk beyanı ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080530
BIST
18:054.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 11,52
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
18:0518,6226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
18:0519,3402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0688
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
18:051.063,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 1.063,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|215,60
|3.295.164.906
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|34.124.536
|% 10,00
|
|VBTYZ
|46,22
|90.076.463
|% 10,00
|
|CONSE
|11,44
|383.223.574
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|225.603.718
|% 10,00
|
|BASCM
|4,19
|1.067.650
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|141.085.124
|% -9,99
|
|CASA
|134,40
|2.243.567
|% -9,98
|
|ALCTL
|91,55
|375.891.337
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.655.683
|% -9,95
|
|THYAO
|104,60
|10.584.460.184
|% -4,04
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|AKBNK
|16,67
|6.916.148.424
|% 2,96
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% -1,49
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|SKBNK
|2,36
|1.534.686.724
|% 0,85
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% -0,54
|
|TSKB
|3,35
|1.830.305.659
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6073
|18,6239
|% 0,12
|
|Euro
|19,3417
|19,3529
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,0719
|22,1826
|% 0,33
|
|Frank
|19,6372
|19,7555
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9384
|4,9631
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-3,38
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.048
|7.179
|-16,00
|
|Yarım
|3.423
|3.510
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.754
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,53
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,36
|92,36
|-1,50
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RNPOL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO