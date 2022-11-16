***OZSUB* *GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***OZSUB******GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [OZSUB]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarÖzsu Balık Üretim A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Fon Kullanım Raporu ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080536BIST