***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.03.2023 16:07
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 20.03.2023 tarihli toplantısında,Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 01.01.2023 / 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere mevcut bağımsız denetim kuruluşu olan Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126290
BIST
18:004.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -160,97
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
4.971
18:0019,0171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
18:0020,4011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1311
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4143
En Düşük
20,2229
18:001.206,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.206,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,17
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ESCAR
|104,50
|216.017.850
|% 10,00
|
|CLEBI
|545,70
|94.055.591
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|827.627.188
|% 9,99
|
|ULUSE
|168,40
|211.793.542
|% 9,99
|
|EMKEL
|14,21
|327.194.910
|% 9,98
|
|YEOTK
|70,65
|428.330.580
|% -10,00
|
|MARKA
|9,54
|5.155.426
|% -10,00
|
|ONCSM
|110,70
|114.912.827
|% -10,00
|
|ALFAS
|329,70
|1.288.808.715
|% -9,99
|
|BVSAN
|57,75
|291.689.255
|% -9,98
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|EREGL
|37,02
|4.476.800.279
|% -2,58
|
|ASELS
|55,45
|4.105.716.604
|% -3,31
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|YKBNK
|10,28
|1.900.649.086
|% -0,32
|
|EKGYO
|6,81
|1.198.377.228
|% -3,81
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0094
|19,0171
|% 0,01
|
|Euro
|20,3849
|20,4011
|% 0,65
|
|Sterlin
|23,2418
|23,3584
|% 0,66
|
|Frank
|20,4356
|20,5587
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0464
|5,0717
|% -0,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|-16,49
|
|Altın Gr.
|1.204
|1.205
|-11,83
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.111
|8.204
|218,00
|
|Yarım
|3.976
|4.015
|107,00
|
|Çeyrek
|1.988
|2.007
|53,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,71
|13,73
|-0,10
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|-0,05
|
Seans Raporu
18:00
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, TOASO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 95 kaybederek (% -2.28 ) 4, 505
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOKNR, ANELE, MERKO, MEPET, ULUSE, CLEBI, EMKEL, GEREL, FENER
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SDTTR, AZTEK, ONCSM, ASTOR, MARKA
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17:56
TERA, UFUK, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında