***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2023-09.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi09.05.2023Tescil Tarihi11.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su11.05.2023 - 10829Açıklamalar6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2023 / 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 09.05.2023 tarihli Genel Kurul kararı İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 11.05.2023 tarih ve 10829 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150498BIST