***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.05.2023 17:28
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2023-09.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09.05.2023
Tescil Tarihi
11.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.05.2023 - 10829
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2023 / 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 09.05.2023 tarihli Genel Kurul kararı İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 11.05.2023 tarih ve 10829 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150498
BIST
17:514.862
En Yüksek
|Değişim
|: 8,19%
|| 368,00
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
17:5119,5839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0454
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
17:5121,3983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0460
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
17:511.270,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,13
|Açılış
|: 1.270,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler17:51
|TUPRS
|71,50
|3.691.915.007
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|13.232.505
|% 10,00
|
|HALKB
|11,33
|761.456.352
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|323.006.141
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|31.689.537
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|56.141.322
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.701.723
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|72.437.188
|% -9,98
|
|GRTRK
|18,70
|1.103.500.728
|% -8,51
|
|GENTS
|5,32
|64.753.291
|% -6,67
|
|THYAO
|137,30
|7.308.772.681
|% 8,28
|
|ISCTR
|14,10
|5.869.322.511
|% 9,98
|
|EREGL
|31,34
|4.561.995.457
|% 6,53
|
|SISE
|40,34
|4.222.506.290
|% 9,80
|
|KCHOL
|96,60
|4.173.687.524
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.869.322.511
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|1.992.610.544
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.217.762.452
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,44
|496.344.634
|% 8,93
|
|KOZAL
|17,34
|3.252.787.512
|% 5,80
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5672
|19,5839
|% 0,23
|
|Euro
|21,3446
|21,3983
|% -0,21
|
|Sterlin
|24,4244
|24,5469
|% -0,65
|
|Frank
|21,7807
|21,9119
|% -0,38
|
|Riyal
|5,2026
|5,2287
|% 0,20
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.022
|-8,63
|
|Altın Gr.
|1.269
|1.270
|-5,29
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.679
|4.900
|164,00
|
|Çeyrek
|2.333
|2.442
|81,00
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,99
|
|Gümüş Gr.
|15,31
|15,33
|-0,63
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|-1,60
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407