***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 22.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Bilgilendirme Politikası'nın ekteki şekilde kabul edilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127034BIST