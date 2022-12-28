***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.12.2022 14:15
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27.12.2022 tarihli kararı çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin, ekteki şekilde tadil edilmesi için uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.12.2022 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090597
BIST
14:245.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -34,42
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:2418,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0496
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:2419,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0421
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:241.085,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,16
|Açılış
|: 1.085,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:23
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.089.712
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,50
|503.203.264
|% 9,35
|
|PLTUR
|17,36
|16.887.947
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|KOZAL
|601,80
|4.172.449.506
|% -9,22
|
|IMASM
|220,90
|113.422.705
|% -9,09
|
|CMBTN
|558,90
|39.745.964
|% -8,99
|
|KOZAL
|601,80
|4.172.449.506
|% -9,22
|
|THYAO
|140,30
|3.720.383.552
|% -1,96
|
|ENKAI
|32,26
|3.471.495.169
|% 5,56
|
|ASELS
|58,35
|2.777.443.070
|% 0,69
|
|KRDMD
|17,99
|2.753.121.708
|% 1,30
|
|EKGYO
|8,19
|1.554.376.119
|% -1,44
|
|KRDMD
|17,99
|2.753.121.708
|% 1,30
|
|YKBNK
|11,75
|1.637.613.154
|% -0,51
|
|ISCTR
|12,90
|1.687.386.267
|% -0,69
|
|SKBNK
|3,02
|372.255.183
|% -1,95
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7028
|18,7110
|% 0,21
|
|Euro
|19,9086
|19,9298
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,5131
|22,6260
|% 0,56
|
|Frank
|20,0788
|20,1998
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9621
|4,9870
|% 0,21
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-9,39
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.330
|7.383
|-16,00
|
|Yarım
|3.550
|3.615
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,62
|
Seans Raporu
14:23
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-
14:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 31 kaybederek (% -0.58 ) 5, 842
-
14:38XU100
Endeks 5, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 61, 514.00 milyon TL de
-
14:38BFREN
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 3, 840.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 505 adet işlem
-
14:37BNTAS
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 999, 746 adet işlem
-
14:36KERVN
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 1.11 lira fiyatla işlem gören hissede 497, 480 adet işlem