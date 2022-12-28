***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27.12.2022 tarihli kararı çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin, ekteki şekilde tadil edilmesi için uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.12.2022 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090597BIST