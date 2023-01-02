***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2022/ 28.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin, ekteki şekilde tadil edilmesi için uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-31001 sayılı yazısıyla onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091717BIST