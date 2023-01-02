***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.01.2023 09:25
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2022/ 28.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin, ekteki şekilde tadil edilmesi için uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-31001 sayılı yazısıyla onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091717
BIST
11:095.620
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 110,38
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.625
En Düşük
5.568
11:0918,7274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
11:0920,0096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0180
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
11:091.098,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.098,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler11:09
|BFREN
|4.323,00
|14.948.934
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|53.945.484
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|20.417.884
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.380.747
|% 9,96
|
|PRDGS
|9,35
|93.037.592
|% -6,50
|
|ULUFA
|9,76
|44.399.500
|% -5,88
|
|BRKVY
|33,54
|27.838.821
|% -5,41
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|ATEKS
|107,10
|3.364.959
|% -3,43
|
|ASELS
|64,15
|2.155.285.448
|% 3,22
|
|THYAO
|143,90
|1.988.755.175
|% 2,13
|
|TCELL
|39,74
|1.572.614.982
|% 4,91
|
|EKGYO
|8,99
|1.460.422.208
|% 2,98
|
|TTKOM
|26,36
|1.322.280.956
|% 7,33
|
|EKGYO
|8,99
|1.460.422.208
|% 2,98
|
|KRDMD
|18,49
|1.077.515.377
|% 2,78
|
|TTKOM
|26,36
|1.322.280.956
|% 7,33
|
|ISCTR
|12,94
|620.551.787
|% 1,33
|
|PETKM
|20,22
|879.498.037
|% 1,30
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7210
|18,7274
|% 0,14
|
|Euro
|19,9919
|20,0096
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5364
|22,6495
|% -0,01
|
|Frank
|20,1838
|20,3054
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9669
|4,9918
|% 0,12
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,73
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.412
|7.474
|41,00
|
|Yarım
|3.589
|3.650
|17,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:24TCELL
Yüzde 5.65 oranında artışla 40.02 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 735, 625 adet işlem
-
11:23KONYA
Yüzde 10.00 oranında artışla 3, 773.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 664 adet işlem
-
11:22ARCLK
Yüzde 6.51 oranında artışla 119.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 720, 768 adet işlem
-
11:21XU100
Endeks 5, 614 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 9 üstünde . İşlem hacmi 27, 304.00 milyon TL de
-
11:21TTKOM
Yüzde 7.33 oranında artışla 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 167, 063 adet işlem