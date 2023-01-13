***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.01.2023 16:44
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2022, 28.12.2022, 02.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadili için T.C. Ticaret Bakanlığı' na yapmış olduğumuz başvuru, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.01.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00081898315 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metnine ekte yer verilmiş olup, ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102103
BIST
17:594.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 20,25
|Açılış
|: 4.952
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|: 4.971
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|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
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1.156,27
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MANAS
|11,37
|103.252.056
|% 10,02
|
|BRKSN
|9,90
|3.267.495
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.399.813
|% 10,00
|
|BFREN
|4.875,20
|159.646.674
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.383.703
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|EKGYO
|7,89
|4.306.146.231
|% -7,29
|
|DIRIT
|6,97
|678.917
|% -7,07
|
|OTTO
|88,50
|102.933
|% -5,85
|
|ALFAS
|235,50
|327.846.956
|% -5,80
|
|THYAO
|134,60
|7.836.123.496
|% -0,88
|
|EREGL
|40,40
|6.034.104.138
|% 2,07
|
|ASELS
|55,20
|5.489.726.928
|% -1,25
|
|KRDMD
|18,71
|5.193.149.480
|% -1,01
|
|EKGYO
|7,89
|4.306.146.231
|% -7,29
|
|EKGYO
|7,89
|4.306.146.231
|% -7,29
|
|YKBNK
|9,21
|2.878.447.559
|% 1,88
|
|KRDMD
|18,71
|5.193.149.480
|% -1,01
|
|SKBNK
|2,63
|558.021.165
|% -0,38
|
|PETKM
|17,81
|3.362.448.868
|% 2,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7906
|18,7926
|% 0,05
|
|Euro
|20,3419
|20,3563
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,8475
|22,9621
|% -0,10
|
|Frank
|20,1473
|20,2686
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9873
|5,0123
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|11,90
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|7,84
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.839
|7.917
|107,00
|
|Yarım
|3.820
|3.874
|52,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.937
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,52
|14,53
|0,16
|
|B. Petrol
|84,26
|84,26
|0,23
|