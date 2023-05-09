***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2022, 28.12.2022, 02.01.2023, 13.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-31001 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.01.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00081898315 sayılı yazıları ile mevzuata uygun olarak yasal izinleri alınmış bulunan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddesinde yapılan değişiklik 09.05.2023 tarihinde (bugün) yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Onaylanan madde tadil tasarısı ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148915BIST