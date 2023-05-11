***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2022, 28.12.2022, 02.01.2023, 13.01.2023, 09.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metni Şirketin 09.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 09.05.2023 tarihli Genel Kurul kararı, 11.05.2023 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 11.05.2023 tarih ve 10829sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150501BIST