***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.05.2023 17:32
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2022, 28.12.2022, 02.01.2023, 13.01.2023, 09.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metni Şirketin 09.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 09.05.2023 tarihli Genel Kurul kararı, 11.05.2023 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 11.05.2023 tarih ve 10829
sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150501
BIST
17:524.864
En Yüksek
|Değişim
|: 8,23%
|| 369,77
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
17:5219,5735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0350
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
17:5221,3832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0611
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
17:521.268,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,99
|Açılış
|: 1.270,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler17:48
|TUPRS
|71,50
|3.691.915.007
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|13.232.505
|% 10,00
|
|HALKB
|11,33
|761.456.352
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|323.006.141
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|31.689.537
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|56.141.322
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.701.723
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|72.437.188
|% -9,98
|
|GRTRK
|18,70
|1.103.500.728
|% -8,51
|
|GENTS
|5,32
|64.753.291
|% -6,67
|
|THYAO
|137,30
|7.308.772.681
|% 8,28
|
|ISCTR
|14,10
|5.869.322.511
|% 9,98
|
|EREGL
|31,34
|4.561.995.457
|% 6,53
|
|SISE
|40,34
|4.222.506.290
|% 9,80
|
|KCHOL
|96,60
|4.173.687.524
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.869.322.511
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|1.992.610.544
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.217.762.452
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,44
|496.344.634
|% 8,93
|
|KOZAL
|17,34
|3.252.787.512
|% 5,80
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5655
|19,5758
|% 0,19
|
|Euro
|21,3913
|21,3982
|% -0,21
|
|Sterlin
|24,4357
|24,5582
|% -0,60
|
|Frank
|21,7876
|21,9189
|% -0,35
|
|Riyal
|5,2039
|5,2300
|% 0,22
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-10,18
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.272
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.652
|4.912
|176,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.449
|88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,58
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-1,22
|
Seans Raporu
17:48
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407