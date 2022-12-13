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***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme

13.12.2022 16:39
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme


***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar

         Şirketimizin 22-23 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 20.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonrasında Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL'den 60.000.000 TL' ye yükseltilmesi kapsamında tadil edilen Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.12.2022 tarihinde tescil edilerek 12.12.2022 tarih ve 10723 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. 
 
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 12/12/2022 12/12/2022 10723



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086891


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