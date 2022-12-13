***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme
13.12.2022 16:39
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 22-23 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 20.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonrasında Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL'den 60.000.000 TL' ye yükseltilmesi kapsamında tadil edilen Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.12.2022 tarihinde tescil edilerek 12.12.2022 tarih ve 10723 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 12/12/2022 12/12/2022 10723
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086891
BIST
18:055.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 62,89
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
18:0518,6483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
18:0519,8298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1942
|Açılış
|: 19,8900
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|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
18:051.089,16
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 22,63
|Açılış
|: 1.089,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.093,35
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|19,36
|205.994.961
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.718.433
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,46
|122.737.268
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.866.341
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|282.961.470
|% 9,99
|
|EMNIS
|57,65
|3.583.060
|% -7,02
|
|AKSGY
|7,54
|116.461.039
|% -6,34
|
|SMRTG
|106,00
|794.806.437
|% -6,28
|
|KSTUR
|354,10
|520.837
|% -6,22
|
|EPLAS
|27,86
|45.580.426
|% -5,88
|
|KRDMD
|18,82
|11.307.147.909
|% 9,99
|
|EREGL
|43,16
|9.753.847.578
|% 4,05
|
|THYAO
|144,00
|8.430.869.524
|% -0,69
|
|ASELS
|59,35
|8.229.646.142
|% 0,85
|
|SISE
|41,28
|5.871.609.490
|% 3,05
|
|KRDMD
|18,82
|11.307.147.909
|% 9,99
|
|EKGYO
|7,91
|4.527.204.188
|% 0,38
|
|SKBNK
|2,76
|962.040.610
|% -1,43
|
|YKBNK
|11,55
|3.840.703.768
|% -0,52
|
|TSKB
|4,23
|1.391.868.124
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6408
|18,6488
|% 0,06
|
|Euro
|19,8144
|19,8208
|% 0,94
|
|Sterlin
|23,0607
|23,1764
|% 1,16
|
|Frank
|20,0901
|20,2111
|% 1,36
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|37,37
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|24,92
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.322
|7.380
|137,00
|
|Yarım
|3.546
|3.608
|67,00
|
|Çeyrek
|1.778
|1.803
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|0,41
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,89
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 085, 154 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 72 artarak (% 1.43 ) 5, 662
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17:57XU100
Endeks 5, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 133, 217.00 milyon TL de
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17:57MGROS
Yüzde 8.05 oranında artışla 144.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 691, 291 adet işlem
-
17:55SOKM
Yüzde 6.26 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 268, 311 adet işlem