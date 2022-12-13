***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 22-23 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 20.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonrasında Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL'den 60.000.000 TL' ye yükseltilmesi kapsamında tadil edilen Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.12.2022 tarihinde tescil edilerek 12.12.2022 tarih ve 10723 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 12/12/2022 12/12/2022 10723http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086891BIST