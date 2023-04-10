***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 09.05.2023 Tarihinde Yapılacak Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 10.04.2023Genel Kurul Tarihi 09.05.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Alsancak, Atatürk Cd. No: 382, 35220 Konak/İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu Özeti'nin okunması,5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Sayın Emre Kavaklı, Sayın Özlem Kara, Sayın Gökhan Çakır'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifalarının kabulü ve Sayın Muhsin Fuat Payzın ve Sayın Meral Tekin'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararlarının Genel Kurul'un onayına sunulması.8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.9 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranlarının belirlenmesiyle ilgili kar dağıtım önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,10 - Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücret Politikası ile 2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,13 - Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinde kullandığı gemiler ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 940. maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendine uyum sağlaması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,18 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,19 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2022 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,20 - Dilek, öneriler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - İlan MetniEK: 2 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 EK1- Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 EK2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 EK3- Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 EK4- Kar Payı Dağıtımı Önerisi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 EK5- Ücret Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 8 EK6- Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 9 EK7- Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 10 EK8- Bilgilendirme Politikası__.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2022 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 9 Mayıs 2023 Salı Günü saat 14:00'te Alsancak, Atatürk Cd. No: 382, 35220 Konak/İzmir adresinde yapılacaktır. Şirketimizin 09.05.2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı için ilgili dökümanları ekte bilgilerinize arz ederiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135670BIST