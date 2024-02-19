***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 14.03.2024 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 19.02.2024Genel Kurul Tarihi 14.03.2024Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe URLAAdres Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 Urla/İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,5 - Dilek, öneriler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı (14.03.2024).pdf - İlan MetniEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı (14.03.2024).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 14 Mart 2024 Perşmebe günü saat 11:00'da Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 Urla/İZMİR adresinde yapılacaktır.Şirketimizin 14.03.2024 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için ilgili dökümanları ekte bilgilerinize arz ederiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250343BIST