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***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.02.2024 13:32
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 14.03.2024 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 19.02.2024
Genel Kurul Tarihi 14.03.2024
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe URLA
Adres Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 Urla/İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
5 - Dilek, öneriler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı (14.03.2024).pdf - İlan Metni
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı (14.03.2024).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 14 Mart 2024 Perşmebe günü saat 11:00'da Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 Urla/İZMİR adresinde yapılacaktır.Şirketimizin 14.03.2024 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için ilgili dökümanları ekte bilgilerinize arz ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250343


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