***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 14.03.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 19.02.2024Genel Kurul Tarihi 14.03.2024Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe URLAAdres Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 Urla/İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,5 - Dilek, öneriler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı (14.03.2024).pdf - İlan MetniEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı (14.03.2024).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.1 Numaralı Gündem MaddesiGündemin 1. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Şemsettin Kavalar tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na Sayın Emre Kavaklı'nın seçilmesine 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Gökay Gürsel'i Oy Toplama Memuru olarak Sayın Özlem Kara'yı görevlendirdiğini belirtti.2 Numaralı Gündem MaddesiGündemin 2. Maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile yetki verildi.Toplantı başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Şemsettin Kavalar, Hasan Taygan, Yasemin Yanık, Muhsin Fuat Payzın ve Meral Tekin'in toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.3 Numaralı Gündem MaddesiGündemin 3. Maddesine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesinde yer alan "Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir." hükmü gereğince A grubu payların çoğunluğuna sahip olan Şemsettin Kavalar'ın genel kurula verdiği yazılı önerge doğrultusunda mevcut yönetim kurulunda görev yapmakta olan Şemsettin Kavalar ve Hasan Taygan'ın A Grubu pay sahiplerini temsilen 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyelikleri olarak seçilmeleri Hasan Taygan tarafından genel kurula sunulan yazılı önerge doğrultusunda ise mevcut durumda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Yasemin Yanık'ın ve mevcut durumda bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmakta olan ve genel kurula bağımsızlık beyanlarını sunmuş olan Meral Tekin ve Muhsin Fuat Payzın'ın 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmeleri Genel Kurul'da oylamaya sunuldu:· Şemsettin Kavalar'ın Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Şemsettin Kavalar'ın 3 yıl süreyle Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.· Hasan Taygan'ın Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Hasan Taygan'ın 3 yıl süreyle Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.· Yasemin Yanık'ın Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Yasemin Yanık'ın 3 yıl süreyle Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.· Bağımsızlık Beyanını Genel Kurul'a sunan Meral Tekin'in Şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Meral Tekin'in 3 yıl süreyle Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.· Bağımsızlık beyanını genel kurula sunan Muhsin Fuat Payzın'ın Şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Muhsin Fuat Payzın'ın 3 yıl süreyle Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.4 Numaralı Gündem MaddesiGündemin 4. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Şemsettin Kavalar tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda· Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsettin Kavalar ve Hasan Taygan'a ücret ödenmemesi,· Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Yanık'a ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri Meral Tekin ve Muhsin Fuat Payzın'a 2024 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere aylık net 17.500 TL ücret ödenmesi,Hususları 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.5 Numaralı Gündem MaddesiGörüşülecek başka bir husus olmadığından iyi temennilerde bulunularak toplantıya saat 11:10'da son verildi.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı-.pdf - TutanakEK: 2 Bağımsızlık Beyanı1.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 Bağımsızlık Beyanı2.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 14.03.2024 Olağanüstü GK Hazirun-.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 14 Mart 2024 Perşembe günü saat 11:00'da Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 Urla/İZMİR adresinde gerçekleşmiştir. Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258764BIST