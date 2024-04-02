***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇeşitli veri dağıtım ve sosyal medya platformlarında şirketimizin Kültür Balığı (çipura ve levrek) Üretim Tesisi Kapasite artışı projesi ile ilgili ÇED sürecinin başlatıldığına ilişkin haberler bulunmaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte şirketimiz balık refahını artırmaya yönelik ÇED başvurusunda bulunmuştur. Bu kapsamda mevcut üretim kapasitesi (yıllık 5.900 ton) sabit kalarak ek kafesler oluşturarak kafeslerde bulunan balık sayılarının azaltılması, balık refahının artırılması suretiyle balıkların daha elverişli şartlarda üretilmesi planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265613BIST