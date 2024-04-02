***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
02.04.2024 14:09
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çeşitli veri dağıtım ve sosyal medya platformlarında şirketimizin Kültür Balığı (çipura ve levrek) Üretim Tesisi Kapasite artışı projesi ile ilgili ÇED sürecinin başlatıldığına ilişkin haberler bulunmaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte şirketimiz balık refahını artırmaya yönelik ÇED başvurusunda bulunmuştur. Bu kapsamda mevcut üretim kapasitesi (yıllık 5.900 ton) sabit kalarak ek kafesler oluşturarak kafeslerde bulunan balık sayılarının azaltılması, balık refahının artırılması suretiyle balıkların daha elverişli şartlarda üretilmesi planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265613
BIST
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17:029.096
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -61,78
|Açılış
|: 9.186
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|Önceki Kapanış
|: 9.158
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9.080
En Yüksek
9.266
17:0232,0969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
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|Açılış
|: 32,3500
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|Önceki Kapanış
|: 32,3000
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32,3648
En Düşük
31,9689
17:0234,6335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0423
|Açılış
|: 34,8000
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|Önceki Kapanış
|: 34,7000
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En Düşük
34,3686
17:022.337,36
En Yüksek
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|: 0,10%
|| 2,31
|Açılış
|: 2.336,39
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|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
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2.347,09
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:00
|TDGYO
|12,10
|65.398.153
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|41.722.320
|% 10,00
|
|SKBNK
|4,51
|308.114.209
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|105.250.781
|% 10,00
|
|BRMEN
|6,93
|1.486.445
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|118.473.127
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|369.318.023
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|402.643.016
|% -9,97
|
|PEKGY
|11,21
|653.437.523
|% -9,96
|
|VRGYO
|36,52
|212.172.710
|% -9,96
|
|THYAO
|301,00
|8.330.482.892
|% -0,91
|
|ISCTR
|11,63
|6.018.664.164
|% 1,04
|
|YKBNK
|29,40
|5.380.532.887
|% 3,45
|
|AKBNK
|49,14
|4.687.200.183
|% 2,80
|
|SAHOL
|86,00
|3.787.676.355
|% 1,78
|
|ISCTR
|11,63
|6.018.664.164
|% 1,04
|
|ZOREN
|6,00
|1.970.386.808
|% -2,12
|
|YKBNK
|29,40
|5.380.532.887
|% 3,45
|
|EKGYO
|9,09
|1.140.309.687
|% -1,73
|
|AKBNK
|49,14
|4.687.200.183
|% 2,80
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0729
|32,1015
|% -0,24
|
|Euro
|34,5799
|34,6329
|% -0,12
|
|Sterlin
|40,4923
|40,6952
|% 0,28
|
|Frank
|35,5916
|35,7700
|% 0,05
|
|Riyal
|8,5968
|8,6399
|% 0,23
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,52
|25,55
|% 0,66
|
|Platin
|925,24
|927,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,24
|1.010,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,27
|88,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.269,07
|2.269,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:00
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17:15MEKAG
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 57.40 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 242 adet işlem
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17:14SNGYO
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 971, 637 adet işlem
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17:13BRLSM
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 259, 907 adet işlem
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17:12XU100
Endeks 9, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 84, 227.00 milyon TL de
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17:11ISDMR
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 33.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 141, 211 adet işlem