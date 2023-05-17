***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
17.05.2023 13:21
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5. maddesi uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151907
BIST
16:014.653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 63,73
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
16:0119,7591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0417
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
16:0121,4501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0140
|Açılış
|: 21,8500
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|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3889
16:011.261,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.261,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler15:59
|PSGYO
|5,83
|57.754.439
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.616.651
|% 9,99
|
|FADE
|9,26
|24.585.998
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|34.681.214
|% 9,98
|
|KAPLM
|79,40
|22.577.564
|% 9,97
|
|MMCAS
|4,81
|334.227
|% -5,31
|
|BRKO
|4,12
|357.321
|% -4,19
|
|GSRAY
|8,92
|367.561.936
|% -3,98
|
|DAGHL
|13,66
|102.835.430
|% -3,80
|
|ENSRI
|8,92
|30.838.588
|% -3,36
|
|THYAO
|137,40
|5.019.550.634
|% 1,10
|
|ISCTR
|11,11
|3.524.583.409
|% -1,94
|
|KCHOL
|81,00
|2.879.843.252
|% 1,38
|
|AKBNK
|15,57
|2.555.972.336
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,68
|2.253.979.453
|% 3,58
|
|ISCTR
|11,11
|3.524.583.409
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,40
|2.227.557.572
|% -0,84
|
|EKGYO
|6,50
|1.066.915.255
|% 0,46
|
|AKBNK
|15,57
|2.555.972.336
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,68
|2.253.979.453
|% 3,58
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7518
|19,7559
|% 0,20
|
|Euro
|21,4358
|21,4440
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,5556
|24,6788
|% 0,03
|
|Frank
|21,8506
|21,9822
|% -0,30
|
|Riyal
|5,2527
|5,2791
|% 0,16
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|-4,52
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|9.042
|9.179
|-52,00
|
|Tam
|8.995
|9.229
|-82,40
|
|Yarım
|4.442
|4.560
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.214
|2.273
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,03
|