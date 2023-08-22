***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
22.08.2023 13:26
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5. maddesi uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188148
BIST
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14:087.813
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 16,22
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.780
En Yüksek
7.903
14:0827,2015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0594
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
14:0829,6540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0539
|Açılış
|: 29,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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30,0604
En Düşük
29,4012
14:081.663,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,66
|Açılış
|: 1.663,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler14:08
|ATAGY
|9,24
|38.354.770
|% 10,00
|
|PKENT
|150,70
|89.611.463
|% 10,00
|
|NETAS
|47,32
|17.339.752
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|2.976.013
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.221.875
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|17.623.273
|% -9,99
|
|EUYO
|15,07
|9.331.965
|% -9,98
|
|GSDDE
|9,28
|122.781.979
|% -9,64
|
|HKTM
|74,90
|221.663.541
|% -8,55
|
|TUPRS
|142,80
|9.039.834.036
|% 2,22
|
|THYAO
|256,70
|8.109.049.490
|% -0,89
|
|TCELL
|60,00
|4.504.785.903
|% 5,54
|
|EREGL
|44,52
|4.464.636.453
|% -1,07
|
|KOZAL
|27,44
|3.383.866.938
|% 3,55
|
|SKBNK
|4,07
|693.376.435
|% 0,74
|
|ZOREN
|5,00
|855.954.576
|% 0,81
|
|EKGYO
|8,95
|1.439.193.962
|% -0,89
|
|ODAS
|12,70
|1.864.722.808
|% 3,00
|
|YKBNK
|15,54
|2.319.051.790
|% -2,94
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1944
|27,2015
|% 0,22
|
|Euro
|29,6382
|29,6540
|% 0,18
|
|Sterlin
|34,6013
|34,7748
|% 0,23
|
|Frank
|30,8568
|31,0427
|% 0,27
|
|Riyal
|7,2287
|7,2650
|% 0,20
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|7,00
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|9,96
|
|Cumhuriyet
|11.435
|11.608
|65,00
|
|Tam
|11.200
|11.264
|18,00
|
|Yarım
|5.617
|5.658
|9,00
|
|Çeyrek
|2.800
|2.829
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,42
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,45
|20,48
|0,12
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,40
|