***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
10.11.2023 13:13
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5. maddesi uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216945
BIST
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15:027.819
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -22,72
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
15:0228,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1330
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
15:0230,5394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0993
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
15:021.789,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,45
|Açılış
|: 1.789,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.785,96
BIST En Aktif Hisseler15:02
|IHLGM
|1,54
|87.968.921
|% 10,00
|
|ARENA
|26,42
|56.723.497
|% 9,99
|
|ARDYZ
|25,14
|264.030.176
|% 9,97
|
|BYDNR
|35,06
|57.188.027
|% 9,97
|
|SANEL
|17,42
|5.550.976
|% 9,97
|
|ISBTR
|640.712,50
|2.015.708
|% -10,00
|
|AVTUR
|9,50
|7.334.304
|% -9,95
|
|EUKYO
|13,02
|9.766.203
|% -9,90
|
|EMNIS
|120,20
|1.525.467
|% -8,94
|
|TETMT
|2.500,00
|8.755.890
|% -8,76
|
|THYAO
|230,00
|3.803.886.628
|% -0,09
|
|REEDR
|26,18
|2.846.250.690
|% 7,21
|
|TUPRS
|150,90
|2.191.245.464
|% 0,20
|
|EREGL
|38,00
|1.619.445.885
|% 1,28
|
|ISCTR
|20,14
|1.470.828.908
|% 0,40
|
|IHLAS
|1,26
|170.443.203
|% 6,78
|
|EKGYO
|6,90
|834.538.511
|% 1,02
|
|ZOREN
|5,26
|608.513.128
|% -1,68
|
|REEDR
|26,18
|2.846.250.690
|% 7,21
|
|MHRGY
|5,75
|451.579.871
|% 3,79
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5394
|28,5962
|% 0,47
|
|Euro
|30,5269
|30,5394
|% 0,33
|
|Sterlin
|34,7670
|34,9414
|% 0,27
|
|Frank
|31,5540
|31,7441
|% 0,57
|
|Riyal
|7,5933
|7,6314
|% 0,36
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,46
|22,49
|% 0,66
|
|Platin
|851,80
|854,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,49
|960,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,81
|80,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.947,45
|1.947,75
|% 0,66
|