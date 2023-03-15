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***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

15.03.2023 15:01
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 10. maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2023 Yılı Öngörülen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor" Yönetim Kurulumuzun 15.03.2023 tarih ve 2023/4 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup söz konusu raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden, Şirket'in ilişkili tarafları Ozsu Fish UK Ltd, Ozsu Fish EU B.V., Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pruva Hammadde İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden hammadde-balık yemi alış/balık satış işlemlerinin 2023 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat/satılan malın maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda Ozsu Fish UK Ltd, Ozsu Fish EU B.V. ve Pruva Hammadde İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan ve 2023 içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemler ile Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 2023 yılında yapılması planlanan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme  yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125097


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Yarım 3.894 3.935 63,00  
Çeyrek 1.947 1.967 31,00  
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