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***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

12.02.2024 10:29
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 10. maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2024 Yılı Öngörülen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor" Yönetim Kurulumuzun 12.02.2024 tarih ve 2024/1 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup söz konusu raporun sonuç kısmı aşağıda kamunun bilgisine sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden, Şirket'in ilişkili tarafları Ozsu Fish UK Ltd, Ozsu Fish EU B.V., Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pruva Hammadde İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden hammadde-balık yemi alış/balık satış işlemlerinin 2024 hesap dönemi içerisindeki tutarının hasılat/satılan malın maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda Ozsu Fish UK Ltd, Ozsu Fish EU B.V.,  Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Pruva Hammadde İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan ve 2024 içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme  yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248754


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