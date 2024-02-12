***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
12.02.2024 10:29
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 10. maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2024 Yılı Öngörülen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor" Yönetim Kurulumuzun 12.02.2024 tarih ve 2024/1 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup söz konusu raporun sonuç kısmı aşağıda kamunun bilgisine sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden, Şirket'in ilişkili tarafları Ozsu Fish UK Ltd, Ozsu Fish EU B.V., Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pruva Hammadde İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden hammadde-balık yemi alış/balık satış işlemlerinin 2024 hesap dönemi içerisindeki tutarının hasılat/satılan malın maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda Ozsu Fish UK Ltd, Ozsu Fish EU B.V., Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Pruva Hammadde İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan ve 2024 içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248754
BIST
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13:089.139
En Düşük
|Değişim
|: 1,02%
|| 92,63
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.113
En Yüksek
9.160
13:0830,7017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0272
|Açılış
|: 30,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7044
En Düşük
30,5992
13:0833,0975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0155
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
13:081.994,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,91
|Açılış
|: 1.994,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,20
En Düşük
1.992,12
BIST En Aktif Hisseler13:06
|YONGA
|61,20
|1.040.493
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|2.581.832
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|DGNMO
|11,77
|14.012.152
|% 0,00
|
|HATSN
|89,95
|624.508.957
|% 0,00
|
|YONGA
|61,20
|1.040.493
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|2.581.832
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|DGNMO
|11,77
|14.012.152
|% 0,00
|
|HATSN
|89,95
|624.508.957
|% 0,00
|
|THYAO
|290,75
|7.319.310.290
|% 0,00
|
|REEDR
|45,76
|3.446.838.625
|% 0,00
|
|GUBRF
|177,90
|3.269.963.698
|% 0,00
|
|TUPRS
|158,80
|3.244.104.627
|% 0,00
|
|SASA
|41,00
|2.924.758.773
|% 0,00
|
|BEGYO
|5,02
|785.616.061
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,86
|263.503.637
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,97
|669.718.556
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,47
|312.075.610
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,48
|437.970.225
|% 0,00
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6956
|30,7004
|% 0,08
|
|Euro
|33,0878
|33,0969
|% -0,05
|
|Sterlin
|38,6380
|38,8318
|% 0,03
|
|Frank
|34,9156
|35,1259
|% -0,05
|
|Riyal
|8,1620
|8,2030
|% 0,09
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,88
|% 0,66
|
|Platin
|877,33
|878,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|873,56
|878,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,44
|2.020,72
|% 0,66
|