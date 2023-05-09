***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 01.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ‘'Kar Dağıtım Politikası'' 09.05.2023 tarihinde (bugün) yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148902BIST