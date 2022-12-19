***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2022 17:42
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesine %50 oranında iştirak ettiğimiz Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Unifeed") 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.12.2022 tarihinde yapılmıştır. Yapılan genel kurulda, Unifeed'in sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 100.000 TL'den, 60.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.12.2022 tarih ve 2022/19 sayılı toplantısında, Bağlı Ortaklığımız Unifeed'in genel kurul toplantısında alınan sermaye artırım kararı kapsamında
1) Söz konusu sermaye artırımında Şirketimizin sermaye payına tekabül eden yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına ve bu kapsamda Unifeed'e toplam 29.950.000 TL tutarında sermaye ödemesinde bulunulmasına,
2) Bu tutarın, SPK onaylı halka arz izahnamesinde ve 05.09.2022 tarihli Fon Kullanım Yerine İlişkin Raporda da belirtildiği gibi halka arz gelirinden karşılanmasına,
Karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088470
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
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|Önceki Kapanış
|: 5.214
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5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0067
|Açılış
|: 18,7600
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|Önceki Kapanış
|: 18,7550
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En Düşük
18,6001
18:0519,8187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 19,9000
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|Önceki Kapanış
|: 19,8550
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19,8894
En Düşük
19,7129
18:051.073,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,96
|Açılış
|: 1.073,90
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|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
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1.078,70
En Düşük
1.069,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6436
|18,6453
|% -0,04
|
|Euro
|19,8049
|19,8187
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,6423
|22,7558
|% 0,12
|
|Frank
|19,9714
|20,0917
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-1,73
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-2,03
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.237
|7.297
|39,00
|
|Yarım
|3.504
|3.567
|19,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.783
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,84
|-0,09
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|B. Petrol
|80,45
|80,45
|1,41
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Seans Raporu
18:05
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17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
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17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
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17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
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17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem