***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesine %50 oranında iştirak ettiğimiz Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Unifeed") 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.12.2022 tarihinde yapılmıştır. Yapılan genel kurulda, Unifeed'in sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 100.000 TL'den, 60.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.12.2022 tarih ve 2022/19 sayılı toplantısında, Bağlı Ortaklığımız Unifeed'in genel kurul toplantısında alınan sermaye artırım kararı kapsamında1) Söz konusu sermaye artırımında Şirketimizin sermaye payına tekabül eden yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına ve bu kapsamda Unifeed'e toplam 29.950.000 TL tutarında sermaye ödemesinde bulunulmasına,2) Bu tutarın, SPK onaylı halka arz izahnamesinde ve 05.09.2022 tarihli Fon Kullanım Yerine İlişkin Raporda da belirtildiği gibi halka arz gelirinden karşılanmasına,Karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088470BIST