***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2023 tarihli toplantısındaŞirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri Özlem Kara ve Emre Kavaklı'nın Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uyum sağlayabilmesini teminen görevden ayrılmalarına ilişkin istifa mektupları Şirketimiz Yönetim Kurulu'na sunulmuş olup, Özlem Kara ve Emre Kavaklı'nın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifalarının kabul edilmesine,Özlem Kara'nın görevden ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 maddesi hükümleri uyarınca, toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdığına ilişkin 01.03.2023 tarihli beyanını ve özgeçmişini yönetim kurulumuza ibraz etmiş olan Meral Tekin'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,Emre Kavaklı'nın görevden ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 maddesi hükümleri uyarınca, toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdığına ilişkin 01.03.2023 tarihli beyanını ve özgeçmişini yönetim kurulumuza ibraz etmiş olan Muhsin Fuat Payzın'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,İşbu kararın İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118262BIST