***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.03.2023 tarihli toplantısındaŞirketimizin Yönetim Kurulu üyesi Gökan Çakır'ın Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu olan 4.3.2 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesine (Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun icrada görevli olmayan üyelerden oluşması) uyum sağlayabilmesini teminen görevden ayrılmasına ilişkin istifa mektubu Şirketimiz Yönetim Kurulu'na sunulmuş olup, Gökan Çakır'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabul edilmesine, Şirketimiz yönetim kurulunun beş üyeden müteşekkil bir biçimde faaliyetlerine devam etmesineİşbu kararın İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120436BIST