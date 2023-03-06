***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2023 16:22
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.03.2023 tarihli toplantısında
Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi Gökan Çakır'ın Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu olan 4.3.2 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesine (Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun icrada görevli olmayan üyelerden oluşması) uyum sağlayabilmesini teminen görevden ayrılmasına ilişkin istifa mektubu Şirketimiz Yönetim Kurulu'na sunulmuş olup, Gökan Çakır'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabul edilmesine, Şirketimiz yönetim kurulunun beş üyeden müteşekkil bir biçimde faaliyetlerine devam etmesine
İşbu kararın İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120436
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 179,93
|Açılış
|: 5.244
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|Önceki Kapanış
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5.428
En Düşük
5.222
18:0518,9425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 19,1050
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,8123
18:0520,1889
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
20,0406
18:051.119,21
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|: -0,23%
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|Açılış
|: 1.119,21
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|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
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1.124,67
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|46,20
|59.504.609
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|24.175.515
|% 10,00
|
|ASTOR
|44,32
|2.237.490.861
|% 9,98
|
|MARKA
|5,51
|9.035.906
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|3.489.829
|% 9,98
|
|ULUSE
|242,30
|496.300.986
|% -9,99
|
|KMPUR
|106,60
|342.190.729
|% -6,98
|
|SELGD
|6,60
|6.082.347
|% -5,58
|
|BASCM
|5,70
|1.453.094
|% -5,00
|
|KGYO
|31,58
|40.902.121
|% -4,30
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|THYAO
|142,40
|5.336.829.996
|% 2,67
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|TUPRS
|622,40
|4.686.069.028
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|EKGYO
|8,35
|2.561.041.118
|% 3,21
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|ISCTR
|12,96
|3.407.284.481
|% 9,92
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8769
|18,9425
|% 0,25
|
|Euro
|20,1608
|20,1889
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,6036
|22,7169
|% -0,18
|
|Frank
|20,1773
|20,2989
|% -0,09
|
|Riyal
|5,0108
|5,0360
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-0,76
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.119
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-13,00
|
|Tam
|7.595
|7.671
|-8,00
|
|Yarım
|3.710
|3.754
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.877
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,77
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,25
|86,25
|0,42
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Seans Raporu
18:05
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17:59DURDO
Yüzde 7.98 oranında artışla 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 991, 024 adet işlem
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17:57NTGAZ
Yüzde 9.98 oranında artışla 35.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 866, 586 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 196, 2 artarak (% 3.42 ) 5, 929
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17:56XU100
Endeks 5, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 90, 818.00 milyon TL de
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17:56GARAN
Yüzde 7.04 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 862, 316 adet işlem