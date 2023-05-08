***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka arz izahnamesinde de ifade edildiği üzere, Şirketimizin Urla-Demircili Köyünde bulunan kuluçkahane (yavru balık üretim tesisi) ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınmış olan 39.000.000 adet/yıl kapasiteli su ürünleri kuluçkahane belgesi bulunmaktadır. Kuluçkahane ve su ürünleri kuluçkahane belgesi aynı sektörde faaliyette bulunan ilşkili taraf niteliğinde olmayan İlknak Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye yavru balık üretiminde bulunmak üzere kiraya verilmiştir. Söz konusu su ürünleri kuluçkahane belgesinin üretim kapasitesinin 69.000.000 adet/yıl olması amacıyla İlknak Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ilgili yasal mercilere yapılan başvurunun onaylandığı 08.05.2023 tarihinde (bugün) öğrenilmiştir. Kuluçkahane tesisinde yılda 69.000.000 adet yavru balık üretimine başlanmasıyla beraber Şirketimizin söz konusu kuluçkahane tesisinin kiraya verilmesi sonucunda kira bedeli olarak elde ettiği yavru balıkların sayısı artacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147950BIST