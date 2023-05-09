***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 22.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ‘'Bağış ve Yardım Politikası'' 09.05.2023 tarihinde (bugün) yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148908BIST