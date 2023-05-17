***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2023 13:18
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Balık yemi tedariğinde yaşanan sorunlar ve artan maliyetleri dikkate alınarak Şirketimizin menfaatlerini korumak, balık yemi tedariğinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak, Şirketimizin balık yemi tedariğini daha düşük maliyetlerle ve sürdürülebilir şekilde yapabilmek amacıyla sermayesine %50 oranında iştirak ettiğimiz yıllık yaklaşık 58.000 ton yem üretim kapasitesine sahip Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. deneme üretimlerini tamamlanmış olup 17.05.2023 tarihi itibariyle faaliyete geçerek üretime başlamıştır. Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere Unifeed'in düzenli üretim faaliyetine geçmesiyle birlikte Şirketimiz ihtiyaç duyduğu balık yemini dışarıdan yapılan balık yemi tedariğine göre daha uygun şartlarla ve sürdürülebilir şekilde söz konusu şirketten tedarik etmeyi planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151906
BIST
16:014.653
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BIST En Aktif Hisseler15:59
|PSGYO
|5,83
|57.754.439
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.616.651
|% 9,99
|
|FADE
|9,26
|23.965.753
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|34.681.214
|% 9,98
|
|AVHOL
|33,96
|296.433.033
|% 9,97
|
|MMCAS
|4,81
|334.227
|% -5,31
|
|BRKO
|4,12
|357.321
|% -4,19
|
|GSRAY
|8,92
|366.985.198
|% -3,98
|
|DAGHL
|13,70
|102.397.574
|% -3,52
|
|ULAS
|15,05
|5.724.516
|% -3,22
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|THYAO
|137,10
|4.994.044.564
|% 0,88
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|ISCTR
|11,11
|3.511.384.235
|% -1,94
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|KCHOL
|81,00
|2.872.927.296
|% 1,38
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|AKBNK
|15,57
|2.549.399.323
|% -1,27
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|KOZAL
|19,65
|2.247.204.456
|% 3,42
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|ISCTR
|11,11
|3.511.384.235
|% -1,94
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|YKBNK
|9,39
|2.223.808.719
|% -0,95
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|EKGYO
|6,50
|1.065.951.399
|% 0,46
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|AKBNK
|15,57
|2.549.399.323
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,65
|2.247.204.456
|% 3,42
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,7518
|19,7559
|% 0,20
|
|Euro
|21,4358
|21,4440
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,5556
|24,6788
|% 0,03
|
|Frank
|21,8506
|21,9822
|% -0,30
|
|Riyal
|5,2527
|5,2791
|% 0,16
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.984
|1.985
|-4,77
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|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|9.042
|9.179
|-52,00
|
|Tam
|8.995
|9.229
|-82,40
|
|Yarım
|4.443
|4.560
|-34,00
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|Çeyrek
|2.215
|2.273
|-17,00
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|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|15,00
|15,03
|-0,04
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|B. Petrol
|74,89
|74,89
|-0,02
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