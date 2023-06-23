***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.06.2023 tarih ve 2023/12 sayılı toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Emre Kavaklı'nın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına, Anılan kişinin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarih ve 2023/4 sayılı kararı ile kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev yapmasına ve söz konusu Komite faaliyetlerinin dört üyeden müteşekkil bir biçimde devamına, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı"na sahip Öykü Cantürk'ün Yatırımcı İlişkileri Uzmanı olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görevlendirilmesine,oybirliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161511BIST