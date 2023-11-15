***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarının ilk halka arzına ilişkin olarak hazırlanan SPK onaylı izahnamede taahhüt edildiği üzere Şirketimiz aktifindeki canlı varlıklara ilişkin olarak yaptırılmış olan sigorta poliçesi bugün itibarıyla yenilenmiştir.Yatırımcılarımızın ve kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218167BIST