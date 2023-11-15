***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2023 16:02
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının ilk halka arzına ilişkin olarak hazırlanan SPK onaylı izahnamede taahhüt edildiği üzere Şirketimiz aktifindeki canlı varlıklara ilişkin olarak yaptırılmış olan sigorta poliçesi bugün itibarıyla yenilenmiştir.
Yatırımcılarımızın ve kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218167
BIST
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18:057.666
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,18
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.634
En Yüksek
7.738
18:0528,6735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0417
|Açılış
|: 28,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
18:0531,1826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0040
|Açılış
|: 31,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
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31,3123
En Düşük
30,9254
18:051.809,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.809,04
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|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
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1.820,86
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|171,60
|125.424.675
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.260.344
|% 10,00
|
|MAALT
|968,00
|217.696.058
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.089,00
|6.432.525
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|9.803.097
|% -10,00
|
|ENSRI
|29,54
|17.603.760
|% -9,99
|
|CASA
|132,40
|8.424.082
|% -9,99
|
|AVHOL
|67,10
|297.018.905
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|18.025.252
|% -9,98
|
|THYAO
|235,60
|8.502.032.605
|% -0,63
|
|MIATK
|780,00
|4.104.411.101
|% -4,29
|
|TUPRS
|151,70
|3.105.900.152
|% -0,33
|
|EREGL
|38,28
|3.100.172.816
|% 0,31
|
|ISCTR
|20,12
|2.494.541.739
|% 0,20
|
|EKGYO
|7,49
|1.951.613.782
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,46
|249.343.100
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,87
|288.718.666
|% 1,08
|
|YKBNK
|16,49
|2.313.199.808
|% 1,23
|
|ZOREN
|5,03
|670.695.218
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6651
|28,6763
|% 0,16
|
|Euro
|31,1655
|31,1779
|% -0,03
|
|Sterlin
|35,5894
|35,7679
|% -0,26
|
|Frank
|32,2096
|32,4036
|% 0,36
|
|Riyal
|7,6211
|7,6593
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,40
|23,43
|% 0,66
|
|Platin
|901,20
|902,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.040,48
|1.043,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,50
|81,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.961,50
|1.961,75
|% 0,66
|