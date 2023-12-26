***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka arz izahnamesinde de ifade edildiği üzere, Şirketimizin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı toplam 5.900 ton/yıl kapasiteli 4 adet su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunmaktadır. Söz konusu su ürünleri yetiştiricilik belgelerinin bağlı olduğu yüzey kiralama sözleşmelerinin sürelerinin 21.12.2038 tarihine kadar uzatıldığı 26.12.2023 tarihinde (bugün) öğrenilmiş olup Şirketimizin sahip olduğu su ürünleri yetiştiricilik belgelerinin sürelerinin güncel yüzey kiralama sözleşmelerinin süreleri ile paralel hale getirilmesine ilişkin ilgili Bakanlık nezdindeki rutin işlemler devam etmektedir.Su ürünleri yetiştiricilik belgelerinin revize edilmesini müteakip kamuya ayrıca bilgi verilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229358BIST