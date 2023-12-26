***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2023 16:41
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka arz izahnamesinde de ifade edildiği üzere, Şirketimizin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı toplam 5.900 ton/yıl kapasiteli 4 adet su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunmaktadır. Söz konusu su ürünleri yetiştiricilik belgelerinin bağlı olduğu yüzey kiralama sözleşmelerinin sürelerinin 21.12.2038 tarihine kadar uzatıldığı 26.12.2023 tarihinde (bugün) öğrenilmiş olup Şirketimizin sahip olduğu su ürünleri yetiştiricilik belgelerinin sürelerinin güncel yüzey kiralama sözleşmelerinin süreleri ile paralel hale getirilmesine ilişkin ilgili Bakanlık nezdindeki rutin işlemler devam etmektedir.
Su ürünleri yetiştiricilik belgelerinin revize edilmesini müteakip kamuya ayrıca bilgi verilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229358
BIST
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18:057.299
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 34,46
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.405
18:0529,2731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1211
|Açılış
|: 29,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1096
18:0532,3264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,3031
|Açılış
|: 32,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
18:051.936,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,93
|Açılış
|: 1.935,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|108,90
|774.635.452
|% 10,00
|
|PCILT
|31,90
|73.667.345
|% 10,00
|
|GESAN
|65,55
|539.506.849
|% 9,98
|
|SMRTG
|53,80
|172.510.470
|% 9,98
|
|HATSN
|46,98
|297.788.391
|% 9,97
|
|SANFM
|34,74
|74.610.556
|% -10,00
|
|IDEAS
|89,10
|9.920.886
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|83.868.614
|% -10,00
|
|QNBFB
|243,00
|6.737.175
|% -10,00
|
|VANGD
|18,47
|12.418.654
|% -9,99
|
|THYAO
|227,70
|5.699.205.099
|% 0,66
|
|TUPRS
|143,50
|3.359.210.103
|% 3,24
|
|AKBNK
|37,68
|3.190.125.789
|% -0,95
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,04
|547.208.127
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,84
|843.117.203
|% -1,01
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|TSKB
|6,30
|594.074.981
|% -6,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2648
|29,2731
|% 0,42
|
|Euro
|32,2233
|32,3264
|% 0,95
|
|Sterlin
|37,0463
|37,2321
|% 0,33
|
|Frank
|34,0477
|34,2528
|% 0,28
|
|Riyal
|7,7746
|7,8136
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,22
|24,25
|% 0,66
|
|Platin
|982,16
|985,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.183,22
|1.188,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,28
|81,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.058,94
|2.059,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BRISA
Yüzde 6.31 oranında artışla 77.50 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 129 adet işlem
-
17:58ANELE
Yüzde 5.60 oranında artışla 9.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 105 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KONTR, TUPRS, TOASO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 36 artarak (% 0.80 ) 6, 506
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATSN, TABGD, FLAP, IZMDC, CEOEM, BEYAZ, PCILT, GESAN, SMRTG, BRSAN