***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14.03.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile14.03.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Şemsettin KAVALAR'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ise Hasan TAYGAN'ın seçilmesine, karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258765BIST