***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2024 14:31
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.03.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile
14.03.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Şemsettin KAVALAR'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ise Hasan TAYGAN'ın seçilmesine, karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258765
BIST
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16:358.928
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 17,52
|Açılış
|: 8.941
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|Önceki Kapanış
|: 8.910
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8.870
En Yüksek
8.973
16:3532,1262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0846
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
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32,1893
En Düşük
32,0041
16:3535,1896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0263
|Açılış
|: 35,4000
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|Önceki Kapanış
|: 35,5500
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En Düşük
34,9888
16:352.232,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -9,17
|Açılış
|: 2.232,36
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|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
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2.251,48
En Düşük
2.231,55
BIST En Aktif Hisseler16:33
|DMSAS
|6,31
|553.363
|% 105,54
|
|CMENT
|616,00
|7.383.376
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.224.615
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|35.337.930
|% 9,99
|
|NATEN
|57,35
|183.955.984
|% 9,97
|
|FONET
|34,66
|184.478.890
|% -9,97
|
|BRMEN
|6,00
|7.767.954
|% -9,50
|
|MMCAS
|14,63
|7.706.796
|% -8,62
|
|DESPC
|54,90
|92.970.678
|% -7,50
|
|SNKRN
|40,00
|1.848.618
|% -7,41
|
|THYAO
|273,00
|5.113.096.633
|% 0,37
|
|EREGL
|44,58
|2.897.914.403
|% 0,27
|
|LMKDC
|35,98
|2.525.565.298
|% 8,77
|
|OBAMS
|50,60
|2.486.549.057
|% 3,27
|
|TUPRS
|165,10
|2.357.415.084
|% 1,16
|
|ISCTR
|10,47
|1.940.371.308
|% -1,23
|
|EKGYO
|10,86
|1.323.462.268
|% 1,12
|
|ZOREN
|5,20
|537.748.220
|% 1,36
|
|YKBNK
|21,94
|1.705.831.370
|% -1,44
|
|AKFGY
|2,69
|202.198.350
|% -1,10
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1218
|32,1262
|% 0,26
|
|Euro
|35,1561
|35,2149
|% 0,15
|
|Sterlin
|41,4073
|41,6148
|% -0,56
|
|Frank
|36,7729
|36,9573
|% -0,67
|
|Riyal
|8,6392
|8,6825
|% -0,42
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,01
|25,04
|% 0,66
|
|Platin
|931,89
|932,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.084,48
|1.085,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,81
|84,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.163,54
|2.163,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:33
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16:48BORSK
Yüzde 5.32 oranında artışla 45.52 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 783, 860 adet işlem
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16:47MOGAN
Yüzde 9.99 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 055, 454 adet işlem
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16:45AVGYO
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 8.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 133, 000 adet işlem
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16:44XU100
Endeks 8, 907 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 60, 032.00 milyon TL de
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16:44TMPOL
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 109.50 lira fiyatla işlem gören hissede 770, 541 adet işlem