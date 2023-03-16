***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
16.03.2023 11:17
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125444
BIST
13:115.209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 87,48
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.216
En Düşük
5.138
13:1119,0012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
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19,2238
En Düşük
18,7926
13:1120,1785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0926
|Açılış
|: 20,3800
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|Önceki Kapanış
|: 20,2400
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20,4436
En Düşük
19,9009
13:111.174,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.174,03
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|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler13:11
|MARKA
|11,77
|13.180.190
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|539.524.732
|% 9,99
|
|SOKE
|17,87
|308.880.198
|% 9,97
|
|DGGYO
|28,98
|12.485.746
|% 9,94
|
|EMKEL
|13,62
|114.177.666
|% 9,93
|
|MMCAS
|4,18
|1.601.120
|% -9,91
|
|IDEAS
|29,64
|22.147.465
|% -6,20
|
|PENTA
|24,20
|366.281.488
|% -5,32
|
|RODRG
|67,00
|22.016.113
|% -4,29
|
|TLMAN
|57,70
|12.857.690
|% -3,19
|
|ASTOR
|58,00
|2.835.867.846
|% 8,11
|
|ISCTR
|14,84
|2.581.943.543
|% 1,50
|
|EREGL
|39,70
|1.854.962.340
|% 2,90
|
|THYAO
|133,00
|1.460.042.905
|% 1,60
|
|SASA
|114,30
|1.167.055.253
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,84
|2.581.943.543
|% 1,50
|
|YKBNK
|11,32
|1.148.468.968
|% 1,80
|
|EKGYO
|7,29
|510.143.131
|% 1,11
|
|AKBNK
|18,88
|1.145.078.193
|% 1,51
|
|ASTOR
|58,00
|2.835.867.846
|% 8,11
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9957
|19,0012
|% 0,05
|
|Euro
|20,1634
|20,1785
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,8589
|22,9736
|% 0,14
|
|Frank
|20,3918
|20,5146
|% 0,64
|
|Riyal
|5,0437
|5,0690
|% 0,05
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|2,92
|
|Altın Gr.
|1.174
|1.174
|2,64
|
|Cumhuriyet
|7.874
|7.993
|-12,00
|
|Tam
|7.916
|7.963
|-2,00
|
|Yarım
|3.867
|3.897
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.934
|1.948
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,40
|0,09
|
|B. Petrol
|74,34
|74,34
|0,65
|