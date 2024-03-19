***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
19.03.2024 15:02
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte sunulmakta olup, Şirketimizce elde edilen halka arz gelirinin tamamı kullanılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260184
BIST
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16:388.908
En Düşük
|Değişim
|: 2,18%
|| 189,86
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.910
16:3832,3461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0658
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
16:3835,1539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0288
|Açılış
|: 36,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
16:382.240,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,37
|Açılış
|: 2.240,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler16:38
|TURGG
|775,50
|52.790.839
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|623.052.692
|% 10,00
|
|AKENR
|7,26
|12.200.844
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.360.055
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.363.659
|% 10,00
|
|PEKGY
|21,50
|632.256.867
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|238.163.759
|% -9,86
|
|ARTMS
|53,35
|1.751.753.722
|% -9,65
|
|BJKAS
|66,35
|461.427.508
|% -9,36
|
|KERVN
|2,16
|11.775.491
|% -9,24
|
|THYAO
|278,00
|7.730.565.978
|% 3,54
|
|TUPRS
|172,20
|3.790.699.019
|% 4,24
|
|YKBNK
|23,46
|3.307.321.644
|% 6,44
|
|REEDR
|58,55
|2.804.269.216
|% 5,02
|
|EREGL
|44,30
|2.752.063.430
|% 0,50
|
|ZOREN
|5,34
|1.851.553.297
|% 2,10
|
|ISCTR
|10,77
|2.598.691.100
|% 4,26
|
|YKBNK
|23,46
|3.307.321.644
|% 6,44
|
|MOGAN
|19,11
|2.674.602.417
|% -6,51
|
|EKGYO
|10,63
|1.321.647.996
|% 0,85
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3419
|32,3461
|% 0,20
|
|Euro
|35,1427
|35,1539
|% -0,08
|
|Sterlin
|42,1313
|42,3425
|% -0,20
|
|Frank
|37,3845
|37,5719
|% 0,06
|
|Riyal
|8,8511
|8,8954
|% 0,08
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,83
|24,85
|% 0,66
|
|Platin
|897,15
|899,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,71
|1.005,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,09
|87,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.152,90
|2.153,24
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:38
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-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 245, 89 artarak (% 2.65 ) 9, 542
-
16:52XU100
Endeks 8, 904 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 67, 679.00 milyon TL de
-
16:52GRSEL
Yüzde 5.97 oranında artışla 74.50 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 176 adet işlem
-
16:48JANTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 255.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 579 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 8, 891 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 66, 887.00 milyon TL de