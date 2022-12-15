***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.12.2022 10:38
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimciiliskileri@ozsubalik.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 10000000 TRY 16,67 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında imtiyazı vardır. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 50000000 TRY 83,33 İmtiyaz bulunmamaktadır. İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ŞEMSETTİN KAVALAR Yönetim Kurulu Başkanı/ Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı/ Genel Müdür Anafor Balık Deniz Ürünleri İç ve Dış Satış Paz. San. Tic. Ltd. Şti'de Müdür , Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087448
BIST
10:495.207
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 140,66
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.221
En Düşük
5.174
10:4918,6512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6537
En Düşük
18,6022
10:4919,8786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0208
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
10:491.073,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -8,62
|Açılış
|: 1.073,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler10:49
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|143.193.928
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|252.404
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|32.980.249
|% 9,98
|
|TDGYO
|14,92
|22.837.455
|% 9,95
|
|MZHLD
|12,83
|38.652.099
|% -4,96
|
|RALYH
|47,14
|212.855.888
|% -2,88
|
|SILVR
|20,30
|66.110.557
|% -2,87
|
|VAKKO
|62,70
|15.875.312
|% -2,49
|
|DAGI
|7,08
|10.866.666
|% -2,34
|
|THYAO
|141,20
|1.406.145.767
|% 3,07
|
|ENKAI
|25,20
|1.367.390.382
|% 8,15
|
|ASELS
|58,00
|1.194.735.470
|% 2,84
|
|KRDMD
|18,61
|1.164.489.302
|% 4,49
|
|EKGYO
|8,10
|1.048.987.637
|% 1,89
|
|EKGYO
|8,10
|1.048.987.637
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,81
|278.466.011
|% 3,31
|
|ISCTR
|11,55
|909.698.852
|% 3,40
|
|KRDMD
|18,61
|1.164.489.302
|% 4,49
|
|VAKBN
|11,13
|667.965.466
|% 4,90
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6460
|18,6512
|% 0,16
|
|Euro
|19,8516
|19,8786
|% -0,10
|
|Sterlin
|23,0185
|23,1340
|% -0,25
|
|Frank
|20,0431
|20,1638
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9452
|4,9700
|% 0,13
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-17,52
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-7,46
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.235
|7.289
|-39,00
|
|Yarım
|3.503
|3.564
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.781
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|13,94
|13,96
|-0,37
|
|B. Petrol
|82,14
|82,14
|-0,56
|
Seans Raporu
10:49
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11:04
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