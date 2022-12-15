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***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.12.2022 10:38
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimciiliskileri@ozsubalik.com.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 10000000 TRY 16,67 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında imtiyazı vardır. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 50000000 TRY 83,33 İmtiyaz bulunmamaktadır. İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ŞEMSETTİN KAVALAR Yönetim Kurulu Başkanı/ Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı/ Genel Müdür Anafor Balık Deniz Ürünleri İç ve Dış Satış Paz. San. Tic. Ltd. Şti'de Müdür , Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087448


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Cumhuriyet 7.248 7.357 -8,00  
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Yarım 3.503 3.564 -19,00  
Çeyrek 1.757 1.781 -10,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,19 -0,72  
Gümüş Gr. 13,94 13,96 -0,37  
B. Petrol 82,14 82,14 -0,56  
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