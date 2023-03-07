***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.03.2023 11:43
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ŞEMSETTİN KAVALAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 08.12.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Anafor Balık Deniz Ürünleri İç ve Dış Satış Paz. San. Tic. Ltd. Şti'de Müdür , Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 60 A ve B Grubu Bağımsız Üye Değil
HASAN TAYGAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 08.12.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozsu Fish UK Ltd. Müdür, Ozsu Fish EU B.V. Müdür, Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 6.67 A ve B Grubu Bağımsız Üye Değil
YASEMİN YANIK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 28.06.2022 İcrada Görevli Muhasebe Müdürü/ Muhasebe/ Finans ve İdari İşler Sorumlusu Evet Bağımsız Üye Değil
MERAL TEKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118262
MUHSİN FUAT PAYZIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 01.03.2023 İcrada Görevli Değil ESPAY İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. / Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118262
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120918
BIST
14:285.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 17,43
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.398
14:2818,9183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0230
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9533
En Düşük
18,8123
14:2820,1650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0075
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3097
En Düşük
20,0406
14:281.120,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.120,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler14:26
|BLCYT
|14,85
|34.872.007
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|15.638.323
|% 9,99
|
|GRSEL
|15,63
|9.221.481
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,46
|63.475.571
|% 9,99
|
|MARKA
|6,06
|16.193.990
|% 9,98
|
|ULUSE
|219,30
|613.690.603
|% -9,49
|
|NATEN
|155,20
|178.757.589
|% -8,11
|
|RYSAS
|26,26
|19.322.131
|% -6,61
|
|UFUK
|63,60
|6.050.976
|% -5,00
|
|NIBAS
|18,49
|71.215.155
|% -4,98
|
|EREGL
|44,40
|4.374.381.950
|% 0,00
|
|ASTOR
|48,02
|3.986.049.816
|% 8,35
|
|ISCTR
|13,18
|3.706.636.991
|% 1,70
|
|THYAO
|141,80
|3.534.938.216
|% -0,42
|
|YKBNK
|10,79
|3.475.574.596
|% 0,47
|
|YKBNK
|10,79
|3.475.574.596
|% 0,47
|
|ISCTR
|13,18
|3.706.636.991
|% 1,70
|
|SKBNK
|2,64
|476.846.745
|% 3,13
|
|AKBNK
|18,89
|3.344.407.578
|% 0,75
|
|EKGYO
|8,26
|1.124.962.377
|% -1,08
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9128
|18,9175
|% 0,12
|
|Euro
|20,1699
|20,1747
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,6537
|22,7673
|% 0,04
|
|Frank
|20,2021
|20,3238
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0238
|5,0490
|% 0,08
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-4,26
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|7.566
|7.680
|-35,00
|
|Tam
|7.606
|7.657
|-22,00
|
|Yarım
|3.716
|3.747
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.873
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,82
|85,82
|-0,36
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41UNLU
Yüzde 4.24 oranında artışla 9.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 426 adet işlem
-
14:40ISGSY
Yüzde 8.05 oranında artışla 15.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 563, 268 adet işlem
-
14:37XU100
Endeks 5, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 61, 449.00 milyon TL de
-
14:37RAYSG
Yüzde 9.96 oranında artışla 26.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 304, 926 adet işlem
-
14:36BERA
Yüzde 5.61 oranında artışla 13.74 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 180, 970 adet işlem