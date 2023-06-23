***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2023 10:16
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Öykü CANTÜRK Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 23.06.2023 02325035777 yatirimciiliskileri@ozsubalik.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı 920524
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161521
BIST
'
11:225.570
En Düşük
|Değişim
|: 2,62%
|| 141,96
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:2225,2207
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,3459
|Açılış
|: 25,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:2227,4337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2208
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:221.552,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 21,74
|Açılış
|: 1.552,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:22
|DERIM
|10,34
|13.531.805
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|98.516.525
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|HUBVC
|4,94
|23.975.452
|% 8,57
|
|KONKA
|43,80
|130.349.322
|% 8,20
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BURVA
|59,80
|18.004.984
|% -9,60
|
|BMSTL
|44,42
|207.049.130
|% -9,12
|
|PASEU
|33,40
|675.053.191
|% -8,24
|
|POLTK
|2.828,20
|37.290.949
|% -7,25
|
|THYAO
|185,00
|3.059.359.374
|% 2,61
|
|AKBNK
|19,96
|2.400.224.484
|% 4,01
|
|YKBNK
|12,99
|2.367.393.359
|% 4,67
|
|ISCTR
|13,84
|1.389.420.154
|% 4,53
|
|GARAN
|31,80
|1.121.397.485
|% 4,74
|
|YKBNK
|12,99
|2.367.393.359
|% 4,67
|
|AKBNK
|19,96
|2.400.224.484
|% 4,01
|
|ISCTR
|13,84
|1.389.420.154
|% 4,53
|
|EKGYO
|7,22
|656.010.686
|% 5,25
|
|SKBNK
|2,60
|172.762.454
|% 3,59
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2156
|25,2207
|% 1,39
|
|Euro
|27,3899
|27,4337
|% 0,81
|
|Sterlin
|31,8990
|32,0589
|% 0,89
|
|Frank
|27,8794
|28,0474
|% 0,70
|
|Riyal
|6,6909
|6,7244
|% 1,18
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,66
|
|Altın Gr.
|1.546
|1.546
|14,90
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.898
|5.071
|44,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,02
|0,20
|
|B. Petrol
|72,91
|72,91
|-1,23
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 58 artarak (% 2.67 ) 6, 222
-
11:37XU100
Endeks 5, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 58 üstünde . İşlem hacmi 29, 185.00 milyon TL de
-
11:37BRSAN
Yüzde 7.29 oranında artışla 262.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 247, 994 adet işlem
-
11:36DAPGM
Yüzde 6.24 oranında artışla 30.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 312, 780 adet işlem
-
11:35KONKA
Yüzde 8.10 oranında artışla 43.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 971, 547 adet işlem