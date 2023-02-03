***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
03.02.2023 14:37
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
03/02/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinin %50'sine sahip olduğu, finansal tablolarımızda konsolidasyona dahil edilen ve Şirketimizce üretilen balıkların Birleşik Krallık pazarına satış ve dağıtımını gerçekleştiren Ozsu Fish UK Limited ile İngiltere'de yerleşik bir firma ile bugün bir yıl süreli bir satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma uyarınca alıcı firmaya sözleşme süresince haftalık en az 24 ton balık satışı yapılacak olup, sözleşme taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça birer yıl süreyle kendiliğinden uzayacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109406
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 245,39
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.998
En Düşük
4.727
18:0518,8246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8326
En Düşük
18,7810
18:0520,3970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1452
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5897
En Düşük
20,3480
18:051.130,62
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -24,92
|Açılış
|: 1.130,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.128,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8170
|18,8238
|% 0,13
|
|Euro
|20,3854
|20,3962
|% -0,71
|
|Sterlin
|22,6542
|22,7678
|% -1,22
|
|Frank
|20,2684
|20,3905
|% -1,11
|
|Riyal
|4,9999
|5,0250
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-45,77
|
|Altın Gr.
|1.129
|1.129
|-26,32
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.707
|7.790
|-71,00
|
|Yarım
|3.765
|3.812
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.882
|1.906
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,54
|-0,63
|
|B. Petrol
|81,59
|81,59
|-0,58
|