***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih03/02/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin ciro ve karlılığını olumlu etkilemesi beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimizin sermayesinin %50'sine sahip olduğu, finansal tablolarımızda konsolidasyona dahil edilen ve Şirketimizce üretilen balıkların Birleşik Krallık pazarına satış ve dağıtımını gerçekleştiren Ozsu Fish UK Limited ile İngiltere'de yerleşik bir firma ile bugün bir yıl süreli bir satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma uyarınca alıcı firmaya sözleşme süresince haftalık en az 24 ton balık satışı yapılacak olup, sözleşme taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça birer yıl süreyle kendiliğinden uzayacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109406BIST